Потомки Пастернака приняли участие в открытии художественной выставки

В Филиале государственного музея Льва Толстого 27 марта открылась выставка живописных и графических работ художника Леонида Пастернака, приуроченная к 135-летию начала работы писателя над романом «Воскресение».
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