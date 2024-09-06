Пончики из рикотты с лимонной цедрой

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 10 Пшеничная мука ¾ стакана Растительное масло 6 стаканов Разрыхлитель 2 чайные ложки Лимонная цедра 1 чайная ложка Сыр рикотта 250 гр Сахар 2 столовые ложки Куриное яйцо 2 штуки Ванильный экстракт 1,5 чайных ложек Сахарная пудра по вкусу 1.
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