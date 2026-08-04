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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Волков: «На сто процентов мы в топ-3 команд мира. У нас очень сильные ребята»

Олимпийский чемпион Александр Волков считает, что сборная России по волейболу входит в топ-3 в мире. Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России выступят в следующем розыгрыше Лиги наций.

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