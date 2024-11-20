В Израиле допустили переговоры Трампа с Путиным по Ближнему Востоку

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак допустил, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать контакты с российским лидером Владимиром Путиным по темам Ближнего Востока, Ирана и Украины.
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