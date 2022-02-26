Важные вопросы в теме разгрома хохлостана

Можно подвести итог дня : наши ВС сработали чрезвычайно грамотно, слажено, очень результативно и четко - военная инфра хохлостана разрушена практически полностью.
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