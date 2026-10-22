Комплексная система управления (КСУ) для импортозамещенного «Суперджета», созданная специалистами предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех), за три года прошла 1500 испытаний.
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