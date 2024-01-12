В РФС заявили, что интерес к сборной России не упал после отстранения от международных турниров

Заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова не согласилась со словами главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что интерес к национальной команде пропал после отстранения от международных турниров.
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