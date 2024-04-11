Группа "Ариант": суд допустил нарушения при рассмотрения иска о национализации

Крупнейший производитель вина в России группа компаний "Ариант" обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на нарушения рассмотрении арбитражем иска Генеральной прокуратуры об изъятии активов группы в пользу государства.
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