Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

День космонавтики отмечается 12 апреля По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, московские реабилитационные центры успешно используют космические технологии для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.