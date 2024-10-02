Сериал «Викинги». Каттегат — настоящее место? Где находится Каттегат из Викингов?

Бьорн Железнобокий стал новым королём Каттегата. В преддверии финального сезона фанатам интересно узнать, является ли Kattegat настоящим местом или нет? В серии «История викингов» Каттегат является столицей королевства Бьорна.
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