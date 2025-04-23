За неделю в организм человека попадает микропластик размером с банковскую карту

Политика как она есть

Присутствие микропластика в организме человека может иметь негативные последствия для здоровья. Об этом «РГ» рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова.