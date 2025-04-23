Политика как он...
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Политика как она есть

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За неделю в организм человека попадает микропластик размером с банковскую карту

За неделю в организм человека попадает микропластик размером с банковскую карту

Присутствие микропластика в организме человека может иметь негативные последствия для здоровья. Об этом «РГ» рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова.

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