Власти ХМАО решают судьбу земельных участков, предоставленных без торгов «Северстали»

Власти Ханты-Мансийского автономного округа решают с «Северсталью» вопрос по земельным участкам, которые были выделены компании без торгов для реализации проекта по строительству завода по производству сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургутском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии