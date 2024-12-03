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Власти ХМАО решают судьбу земельных участков, предоставленных без торгов «Северстали»

Власти ХМАО решают судьбу земельных участков, предоставленных без торгов «Северстали»

Власти Ханты-Мансийского автономного округа решают с «Северсталью» вопрос по земельным участкам, которые были выделены компании без торгов для реализации проекта по строительству завода по производству сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургутском районе.

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