Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире

Риск возникновения новых эпидемий в мире очень высок, особенно уязвима Африка. Россия готова к активному сотрудничеству в области здравоохранения со странами континента, заявил 17 апреля президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
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