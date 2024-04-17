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Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире

Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире

Риск возникновения новых эпидемий в мире очень высок, особенно уязвима Африка. Россия готова к активному сотрудничеству в области здравоохранения со странами континента, заявил 17 апреля президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

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