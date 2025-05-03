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РБК СТИЛЬ

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Как перестать есть сладкое и что будет, если от него отказаться

Как перестать есть сладкое и что будет, если от него отказаться

Сколько можно есть сладкого, как от него отказаться и что будет, если это сделать. Сколько сладкого можно Как перестать Что будет Комментарии экспертов Материал прокомментировали: Анастасия Ефимова, врач-диетолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины; Милана Цибираева, врач эндокринолог сети клиник «Семейная»; Софья Цветикова, кандидат биологических наук, руководитель отдела микробиологии сервиса «Новабиом».

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