WSJ: минторг США хочет изменить программу развития интернета в пользу SpaceX

Министерство торговли Соединенных Штатов намерено в интересах принадлежащей Илону Маску компании SpaceX пересмотреть многомиллиардную программу расширения доступа в интернет на отдаленных и малоразвитых территориях страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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