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Мельникова о том, в чем находит мотивацию: «Публика и детишки, которые от меня фанатеют. Сейчас мне хочется выступать для них»

«Чувствую, что мне уже не 18 лет, а 23. То есть в 18 лет я могла чуть‑чуть размяться, потом подойти и сделать.

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