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Что творят эти бабушки: женщины рассказали, почему отказались оставлять детей своим родителям

Что творят эти бабушки: женщины рассказали, почему отказались оставлять детей своим родителям

А у вас были подобные случаи? фото: Gregorio Reche/Shutterstock/Fotodom.ruПока одни женщины жалуются на родителей, не желающих нянчиться с внуками, другие, наоборот, не привозят детей бабушке, игнорируя мольбы.

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