Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Летать - так летать!»: Розенбауму исполнилось 75 лет

«Летать - так летать!»: Розенбауму исполнилось 75 лет

Требовательный ко всем, но прежде всего - к себе. Прямой как струна. И так уже восьмой десяток лет. Именно так о нем говорят родные, близкие, коллеги.

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