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Дебют Эвандера Кэйна за «Эдмонтон»: гол, 3 броска, 4 хита, «+2» за 17:52 против «Монреаля»

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кэйн открыл счет в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:2). Это была дебютная игра 30-летнего канадца за «Ойлерс» после ухода из «Сан-Хосе» и его первый матч в этом сезоне.

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