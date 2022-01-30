Дебют Эвандера Кэйна за «Эдмонтон»: гол, 3 броска, 4 хита, «+2» за 17:52 против «Монреаля»

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кэйн открыл счет в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:2). Это была дебютная игра 30-летнего канадца за «Ойлерс» после ухода из «Сан-Хосе» и его первый матч в этом сезоне.