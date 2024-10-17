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ТАСС: российские войска уничтожили существенную часть 152-й бригады ВСУ

ТАСС: российские войска уничтожили существенную часть 152-й бригады ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили существенную часть 152-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшейся под Красноармейском (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР).

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