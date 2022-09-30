В Бурятии сотрудники ГИБДД помогли водителю, нуждающемуся в экстренной медицинской помощи

18 сентября в Кабанском районе около 17.00 к экипажу ОСБ ДПС ГИБДД МВД Бурятии в составе заместителя командира взвода старшего лейтенанта полиции Алексея Буянтуева и инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Эдуарда Сыбенова обратился водитель автомобиля «Хонда».
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