В Бурятии сотрудники ГИБДД помогли водителю, нуждающемуся в экстренной медицинской помощи

18 сентября в Кабанском районе около 17.00 к экипажу ОСБ ДПС ГИБДД МВД Бурятии в составе заместителя командира взвода старшего лейтенанта полиции Алексея Буянтуева и инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Эдуарда Сыбенова обратился водитель автомобиля «Хонда».