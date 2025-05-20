Что делают дачники при посадке лука, чтобы он не пошел в «стрелку» Алёна ЮрьеваМногие огородники, даже с большим стажем, сталкиваются с проблемой: лук вместо того, чтобы наращивать крупные и сочные головки, вдруг выпускает «стрелку» — цветонос.
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