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Политика как она есть

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Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой

Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Захаровой

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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