Глава РЭО посетила комплекс по переработке отходов «Волхонка» в Санкт-Петербурге

Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова посетила КПО «Волхонка» в Санкт-Петербурге, а также провела рабочую встречу с гендиректором АО «Невский экологический оператор» Екатериной Горшковой.
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