Франция стала главным поджигателем войны в Европе

Саммит Североатлантического альянса это продемонстрировал недвусмысленно. В итоговой декларации, подписанной всеми участниками (и даже теми, у кого, как мы думали, есть и своя, нерусофобская позиция — а значит, и особое мнение по поводу противостояния Европы с Россией), на войну с нами только в этом году заложено 70 миллиардов евро.