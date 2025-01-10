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Царьград

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За релокантами и беглецами не заметили реальных предателей: Подвели Россию в самое трудное время

За релокантами и беглецами не заметили реальных предателей: Подвели Россию в самое трудное время

За релокантами и беглецами не заметили реальных предателей, которые подвели Россию в самое трудное время.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Надо просто расстрелять пару тройку тех кто не знает как получить реальные деньги с Индии только и всего. И у них очень быстро все и сразу начнёт конвентироваться.
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20 час.
НР
Николай Рябов
И. В. Сталин быстро решил бы эту проблему , как и многие другие . У каждой проблемы есть имя и фамилия .
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19 час.

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