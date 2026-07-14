Незаконно размещённые газовые турбины ЦОД компании xAI Илона Маска активно загрязняют воздух в близлежащих районах

Турбины временные, поэтому компания решила не получать разрешенияРесурс Reuters сообщает, что незаконно установленные газовые турбины, питающие дата-центры компании xAI Илона Маска, выбрасывают в атмосферу 2500 тонн оксидов азота, 4000 тонн углекислого газа и 22 тонны формальдегида в пересчёте на год работы.