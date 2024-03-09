Украина угрожает террором Европе. На фоне сокращения военной помощи киевский режим перешёл к открытому шантажу своих западных благодетелей.

Зоя Копань

Это с одной стороны хорошо, что они пока только грозятся , а если и правда пойдут, сделают многоходовку, чтобы НАТО вошли под этим предлогом в Хохлофашистостан, вот это будет конечно очень и очень плохо, но эти твари на все способны!