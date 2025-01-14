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Царьград

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Сняты ограничения на работу аэропорта Саратова: подробности от Росавиации

Сняты ограничения на работу аэропорта Саратова: подробности от Росавиации

Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Саратов (Гагарин), введенные ранее. Теперь он снова принимает и выпускает воздушные суда с 10:30 по московскому времени.

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