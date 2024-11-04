Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал офису генсека ООН читать Устав организации полностью, а не только ту часть, которую Запад стремится акцентировать в контексте украинского кризиса.
Лавров дал совет генсеку ООН
Комментарии
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Eduard
Восстановить в границах для кого,для Америки и Европы?
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1 д.
Eduard
В мире полно стран,где границы под вопросом и сами страны.Запад любил делить.Про раздел СССР напомнить?Вот целостность СССР пусть восмтановят!Чехословакию в Европе!Германии территории у Полтши вернут.Целостность Кипра! Много кого!
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1 д.
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