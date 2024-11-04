Лавров дал совет генсеку ООН

Восстановить в границах для кого,для Америки и Европы?

Eduard

В мире полно стран,где границы под вопросом и сами страны.Запад любил делить.Про раздел СССР напомнить?Вот целостность СССР пусть восмтановят!Чехословакию в Европе!Германии территории у Полтши вернут.Целостность Кипра! Много кого!