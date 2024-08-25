Член СДПГ предложил принять меры против финансирования партии Вагенкнехт

Необходимо ужесточить правила финансирования политических партий, таких как «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW), чтобы избежать давления на либеральную демократию Германии, 24 августа заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.
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