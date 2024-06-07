Этот секрет Заворотнюк не унесла с собой: Матросов раскрыл, что она скрывала из-за скромности

Артист поделился архивными документами.Анастасия Заворотнюк при жизни отличалась скромностью. Артистка старалась вести закрытый образ жизни и практически никогда не рассказывала о своих благотворительных инициативах.
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