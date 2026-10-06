Там, где не работает шаблон: четыре российских проекта, которые стоит знать.

Вместо вступления: почему «невозможное» — это вопрос расписания Есть старая инженерная шутка: сложное — это то, что делается долго, а невозможное — то, что делается чуть дольше.
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