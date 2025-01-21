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CNN: В США начались рейды против нелегальных мигрантов для их депортации

CNN: В США начались рейды против нелегальных мигрантов для их депортации

В США начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов для их последующей депортации. Об этом заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман на телеканале CNN.

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