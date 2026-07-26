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Газета.ру

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Главком Моисеев: до конца 2026 года в состав ВМФ примут еще 21 корабль

Главком Моисеев: до конца 2026 года в состав ВМФ примут еще 21 корабль

В состав Военно-Морского Флота РФ в 2026 году было принято 20 кораблей, судов и катеров, до конца года примут еще 21 единицу, заявил главком ВМФ Александр Моисеев в докладе президенту России Владимиру Путину.

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