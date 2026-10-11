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ФедералПресс

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Россия нанесла сокрушительный удар по Польше, перекрыв единственную дорогу с углем

Россия нанесла сокрушительный удар по Польше, перекрыв единственную дорогу с углем

ВАРШАВА, 11 октября, ФедералПресс. С 9 октября введен временный запрет на железнодорожные перевозки грузов и порожних вагонов в направлении Польши через погранпереход «Красное» на белорусско‑российской границе.

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