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Агент Галимова о новом контракте: «Спрос со стороны топ-клубов был большим. Желанием Артема было остаться в «Ак Барсе» и работать с Гатиятулиным»

Агент Александр Черных, представляющий интересы Артема Галимова , прокомментировал новое соглашение между 26-летним форвардом и « Ак Барсом ».

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