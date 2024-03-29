Техническое сравнение графических режимов в демоверсии Stellar Blade На YouTube-кана...

Техническое сравнение графических режимов в демоверсии Stellar BladeНа YouTube-канале ElAnalistaDeBits, занимающемся анализом графики в играх, было опубликовано новой ролик, в котором автор видео провел сравнительный анализ демоверсии Stellar Blade при различных игровых режимах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)