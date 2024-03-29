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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Техническое сравнение графических режимов в демоверсии Stellar Blade На YouTube-кана...

Техническое сравнение графических режимов в демоверсии Stellar Blade На YouTube-кана...

Техническое сравнение графических режимов в демоверсии Stellar BladeНа YouTube-канале ElAnalistaDeBits, занимающемся анализом графики в играх, было опубликовано новой ролик, в котором автор видео провел сравнительный анализ демоверсии Stellar Blade при различных игровых режимах.

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