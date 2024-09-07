Решение проблемы космологической постоянной: новое исследование бросает вызов традиционному взгляду на физику

Новое исследование, опубликованное в International Journal of Modern Physics D, бросает вызов традиционному взгляду на фундаментальные константы в физике, предлагая новую концепцию «эффективной постоянной Планка», которая может меняться в зависимости от конкретных экспериментальных или экологических условий.
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