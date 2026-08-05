СМИ Ирана: соглашение Исламской Республики с Оманом не означает открытия Ормуза Ормузский пролив может быть открыт, только если Соединённые Штаты изменят свою полити.
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СМИ Ирана: соглашение Исламской Республики с Оманом не означает открытия Ормуза Ормузский пролив может быть открыт, только если Соединённые Штаты изменят свою полити.
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