Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Не тебе кретину знать что думает Глава Республики.  Он все Правильно думает и Народ с ним согласен!Алаудинов разозли...
  • Владимир Негода
    это - же все не просто так .... кто - то ведь отдает приказы на всю эту вакханалию с этим средневековьем ..... ведь д..."Такое поведение ...
  • ninikooo Митусова
    А что по этому поводу думает Р. Кадыров?Алаудинов разозли...

Мадам Копаленко, из Северного Причерноморья, уже в России. Ну и как она пробралась в Шереметьево?

Мадам Копаленко, из Северного Причерноморья, уже в России. Ну и как она пробралась в Шереметьево?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько дней назад, в город Марии, приехала дама по фамилии Копаленко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sylpfide sylpfide
Очередной абсурд нашего государства. Слов нет - одни эмоции и предпочтительно матом.
Ответить
13 час.
Дмитрий Gold
Уже выходит боком
Ответить
1 час.
СП
Сергей Потемкин
Всё можно за деньги.
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх