Мадам Копаленко, из Северного Причерноморья, уже в России. Ну и как она пробралась в Шереметьево?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько дней назад, в город Марии, приехала дама по фамилии Копаленко.
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