ACSMI: выхлопы двигателей транспорта могут генерировать до 146 Вт энергии

Американские инженеры из Пенсильванского университета спроектировали прототип термоэлектрической системы, способной преобразовывать тепло выхлопных газов автомобилей, вертолетов и беспилотников в электричество.
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