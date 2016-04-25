25 апреля - 16 июня — выставка «EX LIBRIS. Звездные страницы» в Музее космонавтики

фото: РИА Новости/Светлана Шевченко На новой выставке Музея космонавтики «EX LIBRIS. Звездные страницы», которая будет открыта с 25 апреля по 16 июня 2024 года, посетители смогут посмотреть на уникальные книжные знаки на тему космоса.