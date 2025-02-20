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Розничным инвесторам удалось разморозить активы на 570 млрд рублей за 2024 год

Розничным инвесторам удалось разморозить активы на 570 млрд рублей за 2024 год

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, разблокировка коснулась 1,5 млн человек. ЦБ пытается поддержать возможные механизмы, чтобы восстановить права российских инвесторов, добавила Набиуллина Розничным инвесторам в прошлом году удалось разморозить активы на 570 млрд рублей.

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