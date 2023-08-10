Неспешный разговор

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Пазл сложился. Финальный штрих гениальной комбинации Путина.

Пазл сложился. Финальный штрих гениальной комбинации Путина.

Одной из отличительных черт Путина является то, что у него нет простых комбинаций. Даже если точнее, простые операции не сами по себе, а как составная часть более глобального плана.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Что что..а играть в &quot;долгую&quot; ВВП мастер..что не однократно показывал..и в этом его огромный ПЛЮС
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1 д.
i
i_sergei
только с &quot;НЕ&quot; и &quot;НИ&quot; у автора проблемы. - &quot;Кто только не ругал Путина за зерновую сделку.&quot;
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22 час.
анатолий кириченко
гениально
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20 час.

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