Одной из отличительных черт Путина является то, что у него нет простых комбинаций. Даже если точнее, простые операции не сами по себе, а как составная часть более глобального плана.
Пазл сложился. Финальный штрих гениальной комбинации Путина.
Комментарии
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Владимир Нелюбин
Что что..а играть в "долгую" ВВП мастер..что не однократно показывал..и в этом его огромный ПЛЮС
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1 д.
i
i_sergei
только с "НЕ" и "НИ" у автора проблемы. - "Кто только не ругал Путина за зерновую сделку."
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22 час.
анатолий кириченко
гениально
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20 час.
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