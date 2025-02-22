В мороз на остановках: утренние транспортные проблемы в Краснодаре - стояли трамваи и троллейбусы

Сначала встали трамваи на пересечении Постовой и Захарова – из-за технеисправности вагона (в 7.43). Затем проблемы начались у троллейбусов – в районе Тургенева и Дальней к Яна Полуяна – повреждение контактной сети.
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