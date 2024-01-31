Марочко заявил о больших потерях ВСУ на сватовско-кременском участке фронта

Вооруженные силы Украины продолжают терять личный состав на сватовско-кременском участке фронта. Об этом в Telegram-канале сообщил подподковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
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