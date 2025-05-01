Киев готов уступить территории Москве: Келлог заявил, что Украина согласна на 22 требования о завершении конфликта с РФ

Отмечается, что Киев готов уступить территории Москве, но не признает их юридически. В ходе неформальных консультаций, прошедших в Лондоне при участии представителей Украины, стран ЕС и США, обсуждались возможные пути урегулирования конфликта с Россией.
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