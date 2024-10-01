Нисходящая эмоция

Эмоция является одним из главных ресурсов руководства Украины. Да, без западной военной и финансовой помощи вести боевые действия на протяжении более двух лет было бы невозможно, однако и поставленные снаряды, ракеты, танки и самолеты оставались бы грудой металла без понятной и разделяемой большинством эмоции.