В Лабытнанги правоохранители задержали 56-летнего мужчину, убившего мать

В Лабытнанги задержан 56-летний местный житель, забивший до смерти собственную мать. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
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