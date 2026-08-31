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Красный Север

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В Лабытнанги правоохранители задержали 56-летнего мужчину, убившего мать

В Лабытнанги правоохранители задержали 56-летнего мужчину, убившего мать

В Лабытнанги задержан 56-летний местный житель, забивший до смерти собственную мать. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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